Россиянам назвали самые опасные места для заражения коронавирусом

Подавляющее большинство людей заражаются COVID-19 при смене привычных мест пребывания, включая магазины и визиты к друзьям. При этом на рабочих местах и в семье инфицируется только 10-11% всех заразившихся. Об этом сообщил главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских, которого цитирует РИА Новости.

Большинство инфицируется тогда, когда оно меняет свои привычные места пребывания. Это либо выезд в другой город, либо встреча с друзьями и знакомыми, с которыми раньше не виделись, либо посещение мест массового пребывания, — пояснил главный санитарный врач.

Ранее Козловских заявил, что темпы прироста заболеваемости коронавирусом в Свердловской области снизились более чем в 120 раз за три недели. Это связано с введением обязательной вакцинации, QR-кодов и рядом других ограничительных мер. Между тем общее количество случаев новой коронавирусной инфекции в Свердловской области составляет 172 738. Общее число летальных случаев — 8129.

До этого владельцы 81 заведения общепита, а также представители Ассоциации кулинаров и рестораторов написали коллективное письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой отменить QR-коды и снять ограничение времени работы предприятий с 23:00 до 06:00. По их мнению, общепит не оказывает существенного влияния на уровень заболеваемости, сами ограничения противоречат друг другу и дискредитируют вакцинацию, а сфера общепита потеряла 50% выручки после введения QR-кодов.