Россиян предупредили об опасности арбузов

https://static.news.ru/photo/7b8e9cea-d0f2-11ea-a2a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Злоупотребление арбузами может привести к метаболическим расстройствам, в частности, к ожирению. Такого мнения придерживается врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян.

Если вы будете есть арбуз каждый день в дозе более полутора килограммов, а многие едят гораздо больше, то прибавка в весе вам практически гарантирована, — отметила Григорьян в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, вес увеличится за счёт жировой массы, от которой, в свою очередь, не всегда можно легко избавиться. Прежде всего отказаться от употребления арбузов следует людям, страдающим диабетом и атеросклерозом. Что касается аллергиков — им врач советует ограничить размер порции.

Если у вас в анамнезе есть аллергические бронхиты или бронхиальная астма, бывают высыпания, осложнения кожных заболеваний, таких как псориаз, не увлекайтесь этой красной ягодой, — подчеркнула Григорьян.

Она также добавила, что за один приём пищи следует съедать не более 300 граммов арбуза. Такие ограничения связаны с высоким содержанием сахара.

Ранее NEWS.ru писал, что людям с лишним весом следует полностью отказаться от употребления дыни. Летнее лакомство также не рекомендуется употреблять при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, предупредила гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.