https://static.news.ru/photo/f45e924a-e4cd-11e9-84ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева предупредила о серьёзных последствиях бесконтрольного приёма витаминов.

По её словам, витамины и минералы могут способствовать развитию новообразований, в том числе злокачественных.

В качестве примера медик привела последствия избытка железа в организме, вызывающего у людей старшего возраста болезнь Альцгеймера.

Кроме того, эндокринолог предупредила россиян об опасности биологически активных добавок (БАД), которые многие считают безвредными препаратами.

Проблема биологически активных добавок малоуправляемая, люди ждут чуда и не слушают врачей, — сказала Дзгоева в беседе с RT.

Она также подчеркнула, что некоторые пациенты начинают заниматься самолечением, увидев, что их «анализы расходятся с нормой».

Наш организм намного умнее нас и умеет приспосабливаться к внешним обстоятельствам, но после самолечения он может не справиться с наплывом непонятных веществ, — заключила врач.

Ранее News.ru писал о том, что приём антибиотиков иногда может нанести серьёзный вред здоровью. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Он предостерёг россиян от употребления этих лекарств без назначения врача, так как антибиотики могут вызвать угнетение функции печени и почек, аллергию, снижение иммунитета, дисбаланс микрофлоры желудка и слизистых оболочек.