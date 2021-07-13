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Михаил Щипанов
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В Ульяновской области вакцинация от коронавируса была приостановлена в связи с нехваткой вакцины.
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Ежедневное употребление кофе полезно для здоровья. Об этом «Москве 24» заявил сердечно-сосудистый хирург, врач-кардиолог Владимир Хорошев.
По мнению медика, главное — во всём соблюдать меру. Так, безопасная доза кофе — не более двух-трёх чашек в день. Хорошев отметил, что кофе особенно полезно пить по утрам благодаря...
Российский регион приостановил вакцинацию от коронавируса