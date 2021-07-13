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Российский регион приостановил вакцинацию от коронавируса

11:28, 14 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Ульяновской области вакцинация от коронавируса была приостановлена в связи с нехваткой вакцины.

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