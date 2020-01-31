https://static.news.ru/photo/84ada28e-43f4-11ea-ac04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор рассказал о гигиенических правилах, которые следует соблюдать с целью не заразиться коронавирусом. По мнению специалистов ведомства, в местах скопления людей необходимо надевать одноразовую маску и менять её каждые два-три часа.

Также следует ограничить приветственные рукопожатия и поцелуи, стараться избегать контактов с людьми, болеющими ОРВИ, советует пресс-службой Роспотребнадзора на ведомственном сайте.

Нельзя прикасаться голыми руками к предметам и поверхностям в общественных пространствах. После прихода домой необходимо тщательно вымыть лицо и руки с мылом, а нос промыть изотоническим раствором соли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правозащитный центр «Единой России» призвал ФАС проверить информацию о росте цен на медицинские маски на фоне эпидемии коронавируса в Китае. Общественники указали, что c 20 по 26 января средняя стоимость масок в российских аптеках увеличилась на 30%, а продажи — на 31%. «Единая Россия» связала рост цен с распространением информации о коронавирусе.