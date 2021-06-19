Роспотребнадзор рассказал об опасности работы в жару

Роспотребнадзор рекомендовал сокращать работу на один час при жаре 28,5 градуса в офисе. При жаре выше 29 градусов ведомство рекомендует сократить рабочий день на два часа, пишет РИА Новости.
При температуре в помещении 30,5 градуса рабочее время
Находиться на такой жаре в общей сложности можно не более четырёх-пяти часов. А вот работа при 32,5 градуса и выше уже считается опасной.
Как сообщалось ранее, глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о наступлении периода высокого уровня ультрафиолета. Опасная солнечная активность будет сохраняться в центре России ближайшие семь дней.