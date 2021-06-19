Роспотребнадзор рассказал об опасности работы в жару

https://static.news.ru/photo/5adf1360-d224-11eb-a07c-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Роспотребнадзор рекомендовал сокращать работу на один час при жаре 28,5 градуса в офисе. При жаре выше 29 градусов ведомство рекомендует сократить рабочий день на два часа, пишет РИА Новости.

При температуре в помещении 30,5 градуса рабочее время советуют сократить на четыре часа. Что касается работы на открытом воздухе, можно работать непрерывно не более 20 минут при температуре 32,5 градуса и выше. После этого нужно сделать перерыв на 10 минут в охлаждённом помещении.

Находиться на такой жаре в общей сложности можно не более четырёх-пяти часов. А вот работа при 32,5 градуса и выше уже считается опасной.

Как сообщалось ранее, глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о наступлении периода высокого уровня ультрафиолета. Опасная солнечная активность будет сохраняться в центре России ближайшие семь дней.