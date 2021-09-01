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Роспотребнадзор рассказал об антиковидных «утренних фильтрах» в школах

03:14, 01 сентября 2021
Роспотребнадзор рассказал об антиковидных «утренних фильтрах» в школах Фото: Svancara Petr/CTK/Global Look Press
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В Роспотребнадзоре рассказали о карантинных мерах, которые будут введены в школах для предотвращения массового заражения коронавирусом. Как пишут«Известия», в учебных заведениях введут так называемые «утренние фильтры» и усилят режим дезинфекции.

Для минимизации рисков осложнения эпидемиологической ситуации образовательным организациям необходимо организовать ежедневные „утренние фильтры“, — рассказали в надзорном ведомстве.

Это значит, что всех посетителей - учеников, родителей, персонал - будут проверять на наличие повышенной температуры. Заболевших отправят домой. 

Изменения коснутся уборки и обеспечения помещений антисептиками, для детей и учителей будут созданы условия для соблюдения правил личной гигиены.

График посещения введут в столовой и спортзале. Спортивные занятия будут проводиться только у одного класса в зале. С 1 сентября также введён запрет на проведение соревнований между школами и классами.

Минтруд пересмотрит правила получения пособий на детей от трёх до семи лет и выплат одиноким родителям на детей от восьми до 17 лет. Также министерство работает над изменениями правительственного постановления, что позволит получать пособие, несмотря на отсутствие дохода во время беременности. 

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