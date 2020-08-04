Роспотребнадзор рассказал о состоянии получивших вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/050c520a-d643-11ea-9afe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre Lucas/dpa/Global Look Press

Все добровольцы, получившие вакцину от коронавирусной инфекции, чувствуют себя хорошо. У них не зарегистрировано никаких осложнений после получения препарата. Об этом заявили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Осложнений после введения вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» не отмечено, — заявили в ведомстве журналистам ТАСС.

В настоящее время вакцину получили три добровольца из пяти. Они находятся под постоянным наблюдением медицинских работников. У них не возникало ситуаций, требующих вмешательства врачей. Четвёртый доброволец будет вакцинирован 5 августа.

Предполагается двукратная вакцинация через 21 день. Вакцина должна способствовать выработке иммунитета против новой коронавирусной инфекции после двукратного введения с интервалом в 21 день. Вместе с тем сбор данных об уровне антител начинается уже после первой вакцинации, — объяснили специалисты Роспотребнадзора.

Препарат был разработан Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Центр получил разрешение на проведение клинического испытания вакцины 27 июля. В первом этапе испытаний принимают участие пять добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет. Их вакцинируют по очереди, с интервалом в 72 часа.

NEWS.ru писал, что бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал избыточными меры, принятые в России для борьбы с коронавирусом.