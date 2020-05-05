Рошаль осудил оптимизацию здравоохранения в России

https://static.news.ru/photo/d725d802-8ed0-11ea-b167-fa163e074e61_660.jpg Леонид Рошаль Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач и сопредседатель Общероссийского народного фронта Леонид Рошаль заявил, что проведённая в последние 15–20 лет оптимизация системы здравоохранения сделала Россию не готовой к эпидемиям.

По мнению доктора, представители власти несерьёзно относились к предупреждениям ОНФ, а сама существующая под патронажем президента организация недостаточно жёстко следила за исполнением своих рекомендаций.

Честно говоря, локти себе кусаем, почему не орали на всю страну и почему провели в закрытом режиме... Каждый регион страны должен быть самодостаточным. Расчёт коек должен быть на случай ЧС, — цитирует РИА Новости выступление Рошаля на заседании центрального штаба ОНФ.

Доктор отметил, что нынешняя медицинская система России «рассчитана на спокойную жизнь».

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом россиян превысило 155 тысяч, увеличившись на 10 тысяч за минувшие сутки. Умерли более 1,4 тысячи заболевших.