Россия увеличит производство вакцин от COVID-19 на треть за квартал

Россия в четвёртом квартале 2021 года выпустит на 36% больше вакцин от коронавируса, дойдя до 150 млн комплектов против 110 млн в третьем квартале. Такое количество позволит увеличить экспортные поставки препаратов. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, передаёт ТАСС.

В целом по четырём вакцинам, включая масштабирование по «Спутнику Лайт», прогноз на ближайшие три месяца предполагает производство порядка 150 млн комплектов полных доз, — сказал министр.

Он отметил, что такие темпы позволят нарастить поставки за границу, однако в приоритете останется обеспечение препаратами российских граждан.

По словам Мантурова, производство «ЭпиВакКороны» вырастет в четыре раза и достигнет около 10 млн комплектов. Министр также рассчитывает на трёхкратный рост производства вакцины «КовиВак».

Комментируя третий квартал, глава Минпромторга заявил, что суммарный выпуск вакцин в 2,5 раза превысил показатели предыдущего аналогичного периода.

В абсолюте за три последних месяца — это 110 млн полных комплектов доз, из которых почти 65 млн приходится на «Спутник V», — подчеркнул Мантуров.

Ранее сообщалось, что в России завершилась третья фаза испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» с участием пожилых людей. Эксперты проанализировали показатели более 23 тысяч добровольцев и сделали вывод о безопасности препарата, в связи с чем будут разработаны новые показания по его применению.