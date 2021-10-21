Реаниматолог рассказал о смерти мужчины к «красной зоне» больницы

В «красной зоне» одной из больниц недавно умер от коронавируса непривитый 41-летний мужчина, отец троих детей. Об этом корреспонденту argumenti.ru рассказал врач-реаниматолог Алексей Кутняк.

Вот позавчера умер молодой мужчина, отец троих детей. И вроде бы даже в какой-то момент пошло улучшение, но потом состояние резко ухудшилось — процент поражения лёгких был очень большой. Коронавирус — страшное заболевание, — сказал Кутняк.

Он добавил, что с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в «красную зону» попадают всё более молодые пациенты. По словам врача, специалисты стараются сделать всё возможное, чтобы спасти больного, но «порой усилия тщетны».

Если процесс поражения лёгких прогрессирует, мы бессильны. Необратимо нарушается газообмен в лёгких. И порой до слёз жалко пациентов, — резюмировал Кутняк.

Ранее глава столичного департамента торговли Алексей Немерюк сообщил, что за соблюдением антикоронавирусных мер будут следить в том числе при помощи приборов видеонаблюдения.