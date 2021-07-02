Реаниматолог оценил шансы Мамонова выжить с 87-процентным поражением лёгких

Возраст и сопутствующие заболевания утяжеляют прогноз по COVID-19, особенно с 87-процентным поражением лёгких. Но показатель не всегда связан с глубиной повреждения, так что выживание вполне возможно, заявил врач — анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов, комментируя NEWS.ru госпитализацию советского и российского музыканта Петра Мамонова с коронавирусом. Вскоре артиста перевели на искусственную вентиляцию лёгких (ИВЛ).

ИВЛ сама по себе — крайне неблагоприятный фактор, если дошло до необходимости ИВЛ, значит, дело серьёзное. Конкретно могут сказать только доктора, которые с ним (Петром Мамоновым. — NEWS.ru) работают напрямую, нам остаётся только пожелать выздоровления, — добавил медик.

Он отметил, что COVID-19, как предполагается, активизирует патологические процессы в системе иммунного ответа, что вызывает множественные двусторонние повреждения. Далее на эти поражения накладывается вторичная пневмония, так как местные защитные реакции нарушены. Кроме того, вирус воздействует на другие системы органов, вызывая, например, тромбозы, тромбоэмболию, миокардиты.

О госпитализации Мамонова стало известно 1 июля. Его доставили в реанимацию, о чём журналистам рассказала супруга исполнителя Ольга Мамонова. Позже появилась информация о 87-процентном поражении лёгких Мамонова.

Ранее сообщалось, что актриса сериала «Счастливы вместе» Наталья Смирнова умерла в возрасте 60 лет. По информации «Российской газеты», ссылающейся на журналиста Олега Перанова, артистка скончалась от COVID-19. Среди киноработ покойной самыми известными являются сериалы «Счастливы вместе», «Маргоша», «Склифософский» и другие.