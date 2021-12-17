Путин предложил «Спутник Лайт» в качестве бустерной вакцины для Европы

Россия готова поделиться «Спутником V» для бустерной ревакцинации в других странах, в том числе европейских, сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, о необходимости этого свидетельствуют заявления ФРГ, где не хватает вакцин для ревакцинации, сообщает РИА Новости.

Мы можем поделиться имеющимися препаратами для бустерной вакцинации, — заявил президент.

Ранее вирусолог Максим Скулачёв предположил, что признание Всемирной организацией здравоохранения вакцины от коронавируса «Спутник V» позволит спасти миллионы жизней. Он заверил, что «Спутник V» — прекрасная вакцина, а сложности в её признании являются бюрократическими. Впоследствии это также позволит признать зарубежные вакцины и открыть границы для всех желающих.

Ранее руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что «Спутник V» может быть одобрен в первом квартале 2022 года. Он сообщил, что в октябре этого года РФПИ подписал документы, позволяющие включить российскую вакцину в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что Россия пока не предоставила Всемирной организации здравоохранения всей информации для одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V». Он отметил, что причиной стали разночтения в стандартах, однако процесс работы над сертификацией препарата продолжается.