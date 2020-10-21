Путин объяснил причины роста смертности от коронавируса

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Президент РФ Владимир Путин объяснил рост смертности от коронавирусной инфекции. По его словам, это связано, в числе прочего, с более тщательной фиксацией причин смерти.

Глава государства констатировал, что, согласно статистике, смертность от COVID-19 в стране выросла по сравнению с весной. Однако это объясняется именно более скрупулёзным подходом к фиксации причин смерти граждан. Общая же смертность упала в два раза.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, российский лидер призвал предпринимателей обеспечить занятость и доходы своих сотрудников в условиях пандемии. Он также подчеркнул необходимость помнить о перспективах развития предприятий и наращивания инвестиций.