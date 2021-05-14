Пушков указал на ошибку Зеленского

https://static.news.ru/photo/2c98fdd8-4d75-11eb-ab71-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Слова президента Украины Владимира Зеленского о Европе подверг суровой критике российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Ранее Заленский в своём Instagram разместил текст о том. что «Украина невозможна без Европы, а Европа без Украины». В ответ на это Пушков напомнил историю континента не подтверждающую подобный тезис.

Он, в частности, заявил, что Европа существовала «со времён Карла Великого» и не подозревала о существовании Украины по той простой причине, что до ХХ века такого государства не существовало.

На континенте возникали новые государства, королевства и империи, но Украины среди них не наблюдалось, а ее нынешние территории входили в состав других государств. Не было даже такого названия. <...> Да и сейчас Украина в лучшем случае — пришлая падчерица Европы: содержать не очень хочется, а выгнать невозможно, — жестко указал Пушков.

По словам российского сенатора. Европа могла бы и дальше продолжать существовать без Украины, однако рухнул СССР и Украина впервые получила самостоятельность. Поэтому все её претензии на исконную «европейскость» нелепы и натужливы.

Ранее Пушков отмечал, что Украина — «безнадёжная окраина» Европы. В стране очень высокий уровень коррупции и выраженная склонность «к финансовому паразитизму».