Когда нужно делать КТ: пульмонолог назвал главный и малоизвестный симптом

https://static.news.ru/photo/d1567ea0-0d55-11eb-ba9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Проводить компьютерную томографию лёгких человеку нужно если у него на протяжении нескольких дней наблюдается температура, слабость, нарушение дыхательных функций и что наиболее важно — пониженное содержание кислорода в крови. Мало кто знает, но последний параметр человек может самостоятельно отследить в домашних условиях при помощи специального прибора пульсоксиметра, рассказал NEWS.ru профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак.

Для этого достаточно наложить датчик на палец и ознакомиться с полученными данными на дисплее прибора. Нормальная насыщенность кислородом крови человека — от 96 до 99%, пояснил специалист. Если же показатель упал до 95%, то высока вероятность того, что человек заразился COVID-19 и после проведения КТ врачи обнаружат лёгочную форму коронавирусной инфекции. По итогам исследования компьютерный томограф выдаст цифру от одного до четырёх — она будет свидетельствовать об объёмах поражения лёгких. При значениях один и два пациента, возможно, попробуют полечить в домашних условиях. Цифры три и четыре будут говорить о том, что человеку требуется немедленная госпитализация, рассказал пульмонолог.

При этом, как отметил специалист, разговоры об опасности КТ несколько преувеличены. Если пациент находится в стационаре с тяжёлой пневмонией и врачам необходимо регулярно проверять структуру его лёгочной ткани, данная процедура может проводиться до пяти раз в месяц. Такая лучевая нагрузка считает предельно допустимой, если пациенту это необходимо.

Тем не менее, сверхвысокое рентгеновское излучение действительно может вызывать фиброз, пояснил профессор. Однако для того, чтобы с ним столкнуться, человеку придётся сделать около ста КТ в месяц.

Между тем, Бабак предупредил, что компьютерную томографию следует делать только по назначению врача.

КТ нельзя делать, если на это нет показаний и его вам не назначил врач. Только специалист может знать, нужно ли человеку данное исследование и нет ли у него противопоказаний. Компьютерная томография, к примеру, пагубно сказывается на процессе беременности, — пояснил в разговоре с NEWS.ru пульмонолог.

Как ранее писал NEWS.ru, в Минздраве оценивают текущую ситуацию как серединный этап пандемии COVID-19. Об этом в рамках форума «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» заявил замглавы ведомства Олег Гриднев. В то же время он подчеркнул, что точной информации нет, и это просто оценки на основании расчётов, математических моделей и других прогнозов.