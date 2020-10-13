В Минздраве сообщили о выходе на серединный этап пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/421fa07e-0d53-11eb-9395-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В Минздраве оценивают текущую ситуацию как серединный этап пандемии COVID-19.

Об этом в рамках форума «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» заявил замглавы ведомства Олег Гриднев, сообщает РИА Новости.

Мы с вами встречаемся и проводим такой форум в середине, я считаю, развития пандемии, и все исследования говорят об этом, то есть мы находимся в той стадии, когда мы уже можем делать определенные какие-то выводы о пройденном этапе, — сказал он.

В то же время он подчеркнул, что точной информации нет, и это просто оценки на основании расчётов, математических моделей и других прогнозов.

Ранее NEWS.ru писал, что главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов назвал сегодняшнюю ситуацию с ростом заражаемости тревожной.