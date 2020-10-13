В Минздраве сообщили о выходе на серединный этап пандемии коронавируса

В Минздраве оценивают текущую ситуацию как серединный этап пандемии COVID-19.
Об этом в рамках форума «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» заявил замглавы ведомства Олег Гриднев,
Мы с вами встречаемся и проводим такой форум в середине, я считаю, развития пандемии, и все исследования говорят об этом, то есть мы находимся в той стадии, когда мы уже можем делать определенные какие-то выводы о пройденном этапе, — сказал он.
В то же время он подчеркнул, что точной информации нет, и это просто оценки на основании расчётов, математических моделей и других прогнозов.
Ранее NEWS.ru писал, что главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов назвал сегодняшнюю ситуацию с ростом заражаемости тревожной.
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