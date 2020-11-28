Пульмонолог рассказала, в каких случаях коронавирус нельзя лечить дома

https://static.news.ru/photo/0b0f9e3c-31ab-11eb-98f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Даже при бессимптомном течении коронавирусной инфекции пациенту может потребоваться госпитализация. Об этом заявила пульмонолог Анна Власова.

Поскольку главная опасность от коронавируса заключается в пневмонии, то лечиться дома могут те, кто чувствует себя хорошо и у кого только одностороннее поражение лёгких. Двустороннее поражение лёгких может привести к развитию острого респираторного дистресс-синдрома.

Этот синдром может развиться буквально за несколько минут, и человеку понадобится подключение к ИВЛ и реанимационное лечение, — цитирует её РИА Новости.

Власова добавила, что особенно опасны шестые — восьмые сутки болезни из-за цитокинового шторма. В этот период погибает больше всего пациентов.

В этой связи медик призвала и тех, кто уже переболел COVID-19, проводить дополнительные обследования лёгких. По словам Власовой, вовремя проведённая диагностика поможет снизить риск возникновения таких опасных осложнений, как пневмофиброз, вирусное повреждение лёгочной ткани и даже сахарный диабет.

Ранее заведующая инфекционными отделениями инфекционной клинической больницы № 2 Мария Мясникова рассказала, что тем, кто лечится от коронавируса в домашних условиях, стоит пить больше воды, а также чаще лежать на животе.

Врач-инфекционист Владислав Жемчугов, в свою очередь, также отметил пользу от дыхательной гимнастики. Также он предложил врачам разрабатывать индивидуальные программы реабилитации тех, кто лечится от COVID-19, писал NEWS.ru.