Психолог рассказала о грани между ленью и депрессией Психолог Панфилова посоветовала составлять распорядок дня, чтобы все успевать

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Часто прокрастинацию, то есть эмоциональную реакцию человека на накопившиеся дела, приравнивают к лени, поясняет NEWS.ru психолог Наталья Панфилова. Человек, по ее словам, может самостоятельно справиться с ней, если будет правильно распределять свой день. В ином случае это может быть симптомом начинающейся депрессии.

Был случай, когда пациент называл свое нежелание ходить на работу или вообще вставать с постели прокрастинацией. Однако с ленью это никак не связано. Здесь уже должен помочь разобраться в ситуации специалист, что стало причиной — лень или болезнь, — объясняет специалист.

Панфилова отмечает, что люди иногда оставляют на потом дела, которые им не хочется делать и в этом нет ничего плохого. Она советует прислушаться к организму и отложить навязанную задачу или вовсе ее не выполнять.

Часто мы неправильно выстраиваем иерархию своих дел, после чего боремся с прокрастинацией. Составление плана, например, позволит верно распределить время, чтобы человек успел выполнить определенные задачи и при этом не перетрудиться, — советует психолог.

Ранее стало известно, что в глубокой депрессии в данное время находится порядка 10% от всего населения России. Среди ее основных причин фигурируют длительная болезнь, смерть близкого и крупный кредит. Также на ее развитие влияет одиночество и насилие в семье.