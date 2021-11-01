Психолог рассказал, что может помочь в борьбе с деменцией

Чтобы замедлить развитие деменции, пациенту стоит начать делать привычные для него вещи непривычным образом. Психолог Владимир Крупин в беседе с «360» заявил, что это поможет сохранить нейронные связи или даже создать новые.

Когда деменция начинается, не стоит пренебрегать какими-то простыми способами для того, чтобы все-таки остановить это разрушение. Делать что-то непривычным для себя образом — это всем полезно. Например, зубы чистить другой рукой, идти разными маршрутами на работу, находить какие-то необычные вещи в чем-то обычном. Это очень помогает сохранению нейронных связей и созданию новых, — подчеркнул Крупин.

По его мнению, деменция — это фактически разрушение личности человека, а значит — больному потребуется поддержка родных и близких в борьбе с серьёзным заболеванием. Крупин призвал россиян не оставлять пациентов с деменцией в одиночестве, так как это может быть опасно для них самих и для их окружения.

Он считает, что для предотвращения непредсказуемых последствий стоит исключить контакты больного со всем, что можно зажечь, спрятать острые предметы, а также положить в карман пациенту с деменцией записку с контактами родственников.

Ранее австралийские учёные назвали продукты, повышающие риск возникновения деменции. Они предостерегли людей от употребления продуктов, содержащих насыщенные жиры и трансжиры.