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Психолог назвала опасность затяжного стресса

Психолог Крушинских назвала опасность затяжного стресса
06:45, 21 марта 2022
Психолог назвала опасность затяжного стресса Фото: unsplash.com
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Психолог «СМ-Клиники» Любовь Крушинских заявила, что чем дольше человек находится в стрессовом состоянии, тем разрушительней его воздействие на самого человека и его организм. По словам эксперта, сильный и длительный стресс вызывает истощение всех сил организма, преждевременное старение клеток и органов, сообщают «Известия».

Затяжной стресс может вызывать нарушения в работе органов пищеварения, привести к нарушению деятельности печени и почек, органов сердечно-сосудистой системы, — пояснила Крушинских.

Она отметила, что затяжной стресс буквально накапливается в виде «химических рубцов» на теле человека.

Советник гендиректора Фонда международного медицинского кластера, врач-кардиолог Ярослав Ашихмин ранее заявил, что хронический стресс катастрофически влияет на здоровье человека, приводя к инсульту и инфаркту. Из-за стресса, пояснил эксперт, у людей начинает повышаться артериальное давление, которое приводит к более тяжёлым последствиям. Высокое давление также может стать причиной ухудшения памяти, снижения мыслительной функции, а также ухудшения зрения, добавил кардиолог.

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