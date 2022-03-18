Психолог назвала опасность затяжного стресса

Психолог «СМ-Клиники» Любовь Крушинских заявила, что чем дольше человек находится в стрессовом состоянии, тем разрушительней его воздействие на самого человека и его организм. По словам эксперта, сильный и длительный стресс вызывает истощение всех сил организма, преждевременное старение клеток и органов, сообщают «Известия».
Затяжной стресс может вызывать нарушения в работе органов пищеварения, привести к нарушению деятельности печени и почек, органов сердечно-сосудистой системы, — пояснила Крушинских.
Она отметила, что затяжной стресс буквально накапливается в виде «химических рубцов» на теле человека.
Советник гендиректора Фонда международного медицинского кластера, врач-кардиолог Ярослав Ашихмин ранее заявил, что хронический стресс катастрофически влияет на здоровье человека, приводя к инсульту и инфаркту. Из-за стресса, пояснил эксперт, у людей начинает повышаться артериальное давление, которое приводит к более тяжёлым последствиям. Высокое давление также может стать причиной ухудшения памяти, снижения мыслительной функции, а также ухудшения зрения, добавил кардиолог.