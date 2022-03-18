Психолог назвала опасность затяжного стресса

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в редких случаях при коронавирусе тромбоз может возникнуть при снижении свертываемости крови. По его словам, при возникновении тромбоцитопении (снижении количества тромбоцитов в крови) из-за реакции организма на вирус развивается гиперкоагуляция, которая приводит к тромбозам. Эксперт при этом подчеркнул, что это не основной механизм развития тромбозов при COVID-19, сообщает URA.RU.

При снижении количества тромбоцитов возникает гиперкоагуляция, то есть склонность к тромбозам, — пояснил Крючков. Он добавил, что этот процесс считается ключевым в развитии тромбозов после вакцинации аденовирусными векторными антиковидными вакцинами....