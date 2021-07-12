Психолог: мобильные телефоны сводят людей с ума

Психолог Александра Метальникова рассказала ОСН, что зависимость от мобильника способна спровоцировать психические болезни. Она уверена, что люди получают телефонную зависимость из-за иллюзии любви к скорости.

Многим доставляет дискомфорт телефонное зависание. От телефона можно получить мгновенный отклик, но он никогда не будет таким полным, как от другого живого существа. Иллюзия любви к скорости возникает от неумения обращаться со своими страхами и жизнью. Всё это приводит к номофобии, так называют страх остаться без телефона или вдали от него, — поделилась психолог.

Метальникова также отметила, что телефон — лишь инструмент, облегчающий жизнь, а зависимым нужно заняться поиском «настоящих желаний и увлечений». Она также посоветовала не брать в руки телефон за два часа до сна и после него.

Специалист также порекомендовала познакомиться с техниками медитации, а также отключать телефон и убирать его подальше по выходным.

Ранее мобильный мессенджер Telegram представил на своей официальной странице в Сети новую версию приложения. Согласно пресс-релизу, теперь пользователи могут переходить из одного канала в другой, потянув экран вверх. Таким образом, появилась возможность прочитать новые сообщения без необходимости возврата и выбора следующего канала.