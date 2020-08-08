Психиатр рассказала, чем «заедать» депрессию и тревожность

https://static.news.ru/photo/acce39e2-d9f2-11ea-9ce6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Международного общества исследований в области пищевой психиатрии Феличе Джака в передаче The Food Programme рассказала, чем можно «заедать» депрессию и тревожность.

Она пояснила, что при тревожности и депрессии может помочь правильное питание. По словам специалиста, одной из самых здоровых диет при таком состоянии будет средиземноморская. Феличе Джака отметила, что средиземноморская диета — одна из самых сбалансированных, сообщает Life.ru.

Она добавила, что во время пандемии коронавирусной инфекции тема питания стала очень популярной: люди сидели дома, им было нечем заняться, а приготовление вкусной и красивой еды поднимало настроение.

Специалист предупредила, что во время тревожности и депрессии не стоит есть сахар и пищу с высоким содержанием насыщенных жиров.

Как писал NEWS.ru ранее, медики Великобритании заявили о резком росте ожирения в стране. Они уточнили, что вспышка ожирения придёт и в Россию. Специалисты считают, что пандемия коронавирусной инфекции и самоизоляция могут спровоцировать увеличение количества толстых людей. Во время режима самоизоляции люди были ограничены в движениях и начали набирать вес.