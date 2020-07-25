Психиатр посоветовал российским мужчинам больше плакать

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Мужчины редко показывают свои эмоции на публике. Многие представители сильного пола стараются сдерживать чувства и не плакать, что неправильно, ведь подобное поведение может нанести вред здоровью. Об этом в разговоре с журналистами рассказал психиатр Евгений Фомин.

Отмечается, что средняя продолжительность жизни мужчин в РФ на 11 лет меньше, чем женщин (65 лет против 76). Одной из причин этой разницы является чрезмерная эмоциональная сдержанность сильного пола.

Как сказал психиатр, все обязательно должны плакать, ведь слёзы — это мощный антистрессовый механизм. Через них человек позволяет «выйти» из себя негативным эмоциям. Однако мужчины практически лишены возможности использовать этот механизм. Поэтому они тяжелее переживают сложную жизненную ситуацию или травматический опыт.

Фомин подчеркнул, что в слезах содержится пролактин — один из гормонов стресса. Поэтому, плача, человек ещё и «вымывает» из себя способствующие эмоциональному напряжению вещества.

Также доктор посоветовал плакать так, чтобы этого никто не видел.

Плач показывает всем окружающим, что человек находится в слабой и даже отчасти жертвенной позиции. Если человек злоупотребляет этим антистрессовым механизмом, то он может зафиксировать эту жертвенную позицию у себя и потом слишком часто в неё входить или привыкнуть к ней, — цитирует Фомина радио Sputnik.

Как ранее писал NEWS.ru, невролог Ольга Котова дала рекомендации по снятию стресса.

При появлении признаков тревожности и нервозности врач рекомендует «занять руки». По её словам, даже простое занятие поможет отвлечься от негативных мыслей и успокоиться.