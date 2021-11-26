Психиатр назвал физические симптомы депрессии

При депрессии у пациента часто снижается чёткость зрения и возникают нарушения работы сердца, заявил руководитель центра психологической коррекции заболеваний Сергей Поздняков. Он также добавил, что практически в 100% случаев пациенты с депрессией страдают от головных болей, передаёт «Москва 24».

Головные боли при депрессии возникают практически в 100% случаев. Они носят давящий, неприятный, постоянный характер, и многие пациенты обращаются к врачам других профилей, для того чтобы понять, в чем причина. Но в ходе обследования не выявляется никаких нарушений, которые могли бы давать головную боль, — уточнил Поздняков.

Помимо этого у пациентов с депрессией могут возникнуть нарушения стула, тошнота, болезненные синдромы в эпигастральной области, нарушение пищеварения и снижение аппетита, заверил психиатр.

По его словам, практически всегда у людей с этим психическим расстройством начинаются нарушения работы сердца: учащается частота сердечных сокращений, пациент начинает страдать от перепадов артериального давления. Также, добавил Поздняков, пациенты с депрессией часто испытывают проблемы со сном.

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