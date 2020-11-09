Производство вакцины от COVID-19 центра Чумакова может начаться в феврале

https://static.news.ru/photo/b356123a-2286-11eb-b4d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Вакцину от коронавируса, созданную центром Чумакова, могут начать производить в феврале 2021 года.

Вероятнее всего, в массовый выпуск наша вакцина пойдёт в феврале 2021 года, — заявил глава Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук Айдар Ишмухаметов журналистам ТАСС.

В октябре тестирование вакцины началось на группах добровольцев в Санкт-Петербурге, Кирове и Новосибирске. После получения данных по безопасности и эффективности препарата специалисты начнут подготовку производства препарата для его массового использования, подчеркнул Ишмухаметов.

По его словам, доклинические испытания показали, что вакцина не содержит опасных консервантов, легка и безопасна в применении, вызывает стойкий иммунный ответ против коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, пик «гонки за вакцинами» от COVID-19 ожидается в начале 2021 года. Так считает профессор Центра предпринимательства и инноваций «Сколтеха» Дмитрий Кулиш. В этот период появятся первые отчёты о третьих фазах целого ряда вакцин, в том числе российской «Спутник V».

Ранее британские учёные установили, что антитела к коронавирусу могут появиться у тех, кто им никогда не болел. По мнению исследователей, люди могут переболеть «родственным вирусом».