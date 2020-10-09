Вирусолог рассказал, стоит ли бояться роста числа заражённых COVID-19

https://static.news.ru/photo/80dc2fd4-0a1b-11eb-b057-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тревожных признаков в резком увеличении числа случаев коронавируса в России нет. Такое мнение высказал вирусолог и профессор НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Цифра действительно рекордная. Но если пик будет на 13–14 тысяч, то это не такое уж большое превышение, — рассказал телеканалу «360» эксперт.

По его словам, в данное время COVID-19 не стал злее, чем в весенний период. С того момента изменилось мало, в том числе это касается и летальности заболевания. Сохранится ли она на уровне 1,5–2%, как и раньше, пока непонятно.

В Европе летальность рухнула. Там, где она была до 17%, сейчас даёт меньше 1%, — подчеркнул Альтштейн.

Из-за роста новых случаев заражения коронавирусом в стране российские власти могут принять «дополнительные решения». Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, среди новых ограничений на фоне пандемии в Кремле допустили введение определённых мер контроля на въезде в регионы РФ.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 12 126 случаев коронавируса. Это максимальное количество заболевших в стране с начала пандемии. Предыдущий максимум — 11 656 случаев за день — был установлен 11 мая. Всего с начала пандемии в РФ заразились 1 272 238 человек. Большинство новых случаев выявлено в Москве — 3701. Второе место по количеству зафиксированных случаев занимает Санкт-Петербург — 469 заболевших, третье — Подмосковье: там зарегистрировали 411 пациентов с COVID-19, писал NEWS.ru.