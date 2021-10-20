Профессор оценил степень опасности нового штамма коронавируса

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В Москве, скорее всего, введут нерабочие дни из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, однако 60%, что полного локдауна не будет. Своё мнение по этому поводу высказал врач-иммунолог Николай Крючков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Реальное число заболевших ещё должно расти, не гигантскими темпами, но ещё должно расти. Как это будет показано в статистике, никто этого не знает. Могут и не показать. С учётом этого...