Профессор оценил степень опасности нового штамма коронавируса
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
14:21, 20 октября 2021
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Новый штамм коронавируса, обнаруженный у прилетевшего в Израиль ребёнка, нельзя считать более опасным, чем другие версии COVID. А само образование мутации руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с «Радио 1» назвал абсолютно нормальным явлением.
Появление нового штамма — это далеко не сенсация. Потому что их уже насчитывается колоссальное количество. И это неудивительно, потому что вся эта группа коронавирусов склонна к мутациям, мутации там происходят на повышенной скорости. Так что появление новых штаммов стало обычным делом. <...> Пока случай в Израиле совершенно новый, поэтому нельзя считать, что с ним может быть связано что-то особенное, — пояснил Бутенко.
Он добавил, что для оценки степени «тяжести» и заразности нового штамма нужно время. Тогда станет известно, сможет ли он составить конкуренцию штамму «дельта», который на сегодняшний день признан самым агрессивным из всех мутаций SARS-CoV-2. Бутенко подчеркнул, что врачи и учёные могут строить об этом догадки, но сказать наверняка что-либо пока что нельзя.
Ранее стало известно, что Россия вновь побила собственный антирекорд по смертности от коронавируса: за сутки в РФ от инфекции погибло более тысячи человек. Зафиксировано 1028 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 25 231 человек.