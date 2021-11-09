Прививаться от COVID придётся до конца жизни, уверены 62% россиян

QR-коды, а также ковид-паспорта останутся навсегда. Такое мнение высказали 34% россиян при опросе, проведённом банком «Открытие». Как пишет ТАСС, большинство опрошенных (62%) уверены, что проходить повторную вакцинацию придётся всю жизнь. А вот насчёт пожизненного масочного режима высказались только 36%.

29% полагают, что останется необходимость сдавать тесты на коронавирус при авиаперелётах, еще 16% прогнозируют, что в офисах всегда будут измерять температуру сотрудников, — пишет агентство.

Пандемия совсем не изменила жизнь только 45% россиян, 23% рассказали, что из-за коронавируса стали чаще заказывать еду и другие товары онлайн. Пятая часть респондентов теперь реже пользуется общественным транспортом, а 17% почти не посещают офисы банков и предпочитают получать финансовые услуги тоже дистанционно.

14% начали откладывать деньги на чёрный день, а 12% — боятся путешествовать. Одна десятая населения боится заболеть и меньше доверяет врачам.

Ранее директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что в ходе исследований назальной вакцины от COVID-19 будет решаться вопрос об использовании её вместо прививки. «Вопрос хороший, правильный, ответа однозначного на это нет. В ходе клинических исследований как раз будет решаться вопрос об использовании назальной вакцины вместо прививки», — сказал он.