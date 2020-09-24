Последний шанс: в РФ протезируют зубы пациентам с атрофией костной ткани

Стоматология остаётся одной из самых проблемных областей российской медицины. Качество бесплатных процедур бывает низким, а платное лечение доступно не каждому. Именно поэтому многие люди «запускают» зубы, доводя их до полного разрушения. Иногда их восстановить бывает непросто. Протезирование может быть противопоказано из-за атрофии костной ткани. Российские врачи рассказали NEWS.ru о новой технологии, которая позволяет получить новые зубы даже в самых запущенных случаях.

Ещё пару лет назад некоторые люди, оставшиеся без зубов, были обречены ходить с этим дефектом всю жизнь. Это связано с тем, что у протезирования существует ряд противопоказаний. Среди них — тяжёлые случаи атрофии костной ткани челюсти. При этом диагнозе ткань становится хрупкой и уязвимой перед малейшей травмой. Такое случается у людей, которые долго не протезировали удалённые зубы. Механизм простой — костная ткань челюсти поддерживается в рабочем состоянии нагрузкой от жевания пищи. Как только зуб удаляется, она исчезает, происходит атрофирование костной ткани. Другие причины — различные воспаления челюсти, травмы, остеопороз, а также онкозаболевания.

Вживить зубные импланты человеку с атрофией костной ткани раньше было весьма сложно — патология часто приводит к сглаженности челюсти, то есть к отсутствию на ней рельефа и ориентиров. Искусственные зубы крепить просто некуда. Именно поэтому операция проходила сложно, травматично, требовалось множество анализов. Также у пациентов довольно быстро начиналось отторжение материалов — об этом в беседе с NEWS.ru рассказала стоматолог, челюстно-лицевой хирург, ассистент кафедры стоматологии хирургической и челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. ак. И. П. Павлова Минздрава России Севиндж Алиева.

Все анатомические структуры в челюсти располагаются достаточно близко. Поэтому ставить имплантаты при атрофии челюсти или нехватке костной ткани всегда было сложно. Нужно было делать серьёзный разрез, чтобы открыть больший доступ. Такой диагноз требует большой точности в работе, на которую человек не всегда способен. Севиндж Алиева стоматолог, челюстно-лицевой хирург стоматолог, челюстно-лицевой хирург

Отечественные разработчики совместно с врачами из Санкт-Петербурга создали и запатентовали индивидуальные направители для челюсти на основе технологии 3D-моделирования. Они позволяют провести операции по имплантации с меньшим риском, минимальной травматизацией и сохранить долговременный эффект после неё. Оперативные вмешательства проходят успешно почти у всех пациентов с атрофией костной ткани.

Мы создали направитель, который сможет помочь провести всю операцию без замены — один направитель для всех этапов операции. При проектировании изделия мы видим все особенности и костей черепа, и мягких тканей, и точно понимаем состояние, а также оптимальное место крепления имплантатов. Николай Крайнов руководитель компании по производству индивидуальных эндопротезов руководитель компании по производству индивидуальных эндопротезов

Благодаря новой технологии операция по установке имплантатов проходит без дополнительных надрезов, если пациенту не требуется костная пластика, сообщила Алиева. Новый метод позволяет прооперировать практически любые дефекты на челюсти. Хирургическое вмешательство становится безопасно даже на её истончённых участках.

Эффективность нового метода недавно была подтверждена исследованиями. Эксперты собрали группу из 10 человек с указанными дефектами костной ткани и провели протезирование. Выяснилось, что процесс восстановления у них проходил быстрее, чем после хирургического вмешательства традиционным методом. Как сообщила Алиева, недавно новый способ протезирования начал применяться на практике. Подобные манипуляции проводят в нескольких медицинских учреждениях Санкт-Петербурга.

3D-технологии сегодня применяются в стоматологии довольно активно, в том числе для изготовления протезов и лечения зубов, сообщил в беседе с NEWS.ru ректор Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова Олег Янушевич. Он отметил, что о новом методе коллег ему пока не известно, но похожих экспериментов сейчас проводится довольно много.