Власти выделят 100 млн рублей на испытания «Спутника V» для подростков

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил выделить более 100 миллионов рублей на третью фазу клинических испытаний вакцины «Спутник V» для подростков. Она будет рассчитана на лиц в возрасте от 12 до 17 лет. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Глава кабмина распорядился выделить 100,6 миллиона рублей НИЦЭМ имени Гамалеи для проведения третьей фазы клинических испытаний. Как следует из документа, в исследовании примут участие три тысячи добровольцев. Контроль за использованием средств возлагается на Минздрав.

Начало клинических испытаний вакцины для подростков было анонсировано летом. Как тогда заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, препарат аналогичен обычному «Спутнику V», но предлагается в меньшей дозировке.

Сообщалось, что первая и вторая фазы исследований проходили на базе Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З. А. Башляевой. Третья фаза пройдёт в детских поликлиниках Москвы.

По словам главного внештатного специалиста по детской гематологии Минздрава, директора центра имени Рогачёва Александра Румянцева, испытания препарата на подростках не несут никаких рисков для участников исследования.

Ранее стало известно, что для включения вакцины «Спутник V» в список препаратов, рекомендованных для борьбы с коронавирусом, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна получить дополнительную информацию от производителей. Об этом, как передаёт ТАСС, заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.