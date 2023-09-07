Правда ли, что водку нельзя закусывать арбузом, почему она хуже коньяка

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Закусывать водку арбузом ни в коем случае нельзя, заявил в беседе с NEWS.ru преподаватель медфакультета Госуниверситета просвещения хирург Александр Умнов. В чем заключается опасность совместного употребления этих продуктов?

Почему водку нельзя закусывать арбузом

По словам врача, при одновременном употреблении данных продуктов первым переварится арбуз, что может сильно навредить печени.

«Закусывать водку арбузом ни в коем случае нельзя. При одновременном поступлении обоих продуктов первым переваривается арбуз из-за высокого содержания сахаров, а водка только накапливается. После переваривания арбуза весь объем выпитого резко, а не постепенно, попадет в кровь, сильно повреждая печень, а за ней и все остальные органы организма», — отметил Умнов.

Хирург подчеркнул, что спирт и арбуз вместе вызывают сильное обезвоживание организма, а также серьезное похмелье.

Почему виски может быть вреднее водки

Виски может оказывать более пагубное воздействие на организм из-за манеры его употребления, считает Александр Умнов. Некоторые любят «смаковать во рту» данный напиток, из-за чего он поступает в организм в обход печени.

«Виски ассоциируется с двумя группами людей. Первые — „лорды“, смакующие неторопливо напиток у камина в теплом пледе. Вторые — молодежная тусовка. Но буро-желтый напиток не самый приятный, каким его привыкли показывать. Во-первых, смакуя виски во рту, быстрее пьянеют, чем от водки, так как во рту алкоголь быстрее всасывается и распределяется с кровью в обход печени», — объяснил врач.

Из-за смакования на клетки организма оказывается большее давление, потому что спирт не расщепляется, добавил специалист.

Правда ли, что водка хуже коньяка

Врач-нарколог Марина Калюжная отметила, что и водка, и коньяк являются «настоящим ядом».

«Невозможно сказать, что полезнее. И водка, и коньяк по своей сути — это настоящий яд, нейротоксин, который может специфически воздействовать на нервные клетки, прямо и косвенно», — пояснила она для издания «Dоктор Питер».

Калюжная рассказала, что ни водка, ни коньяк не полезны для организма, потому что они никак не улучшают состояние и вызывают примерно одинаковое опьянение, а затем и похмелье.

Какая категория алкогольных напитков самая вредная

Доктор медицинских наук кардиолог Юрий Кремнев в комментарии NEWS.ru заявил, что дешевые алкогольные напитки, изготовленные кустарным методом, являются самыми вредными.

«На мой взгляд, чем дороже напиток, тем он качественнее. <...> А вот одна рюмка в день хорошего напитка только на пользу, виски это будет или, например, коньяк. Это полезно и прописано в международных рекомендациях. Интересный факт, что меньше всего инфарктов у людей, проживающих во Франции, потому что там пьют хорошие вина», — считает кардиолог.

Можно ли самостоятельно справиться с алкогольной зависимостью

По словам хирурга Александра Умнова, алкоголик не сможет справиться с зависимостью самостоятельно, поэтому ему необходимо пройти лечение, которое обычно строится в несколько этапов.

«Вначале организм человека очищают от токсинов, затем проводят реабилитацию в специальных центрах. Одна из задач — выработать отвращение к употреблению напитка, это один из самых эффективных способов. Причем чем раньше это произойдет, тем лучше», — заявил врач в беседе с NEWS.ru.

Он обратил внимание, что родственники должны сразу же отправить человека на лечение, если у него появилась алкогольная зависимость.

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