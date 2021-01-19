Пожилые россияне лучше молодых переносят вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/cc566236-5a93-11eb-8446-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Побочные эффекты вакцины от коронавируса чаще всего испытывают молодые люди. Старшее поколение переносит прививку легче.

Как сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, побочные эффекты встречаются примерно у 10% пациентов, которые делают прививку. Чаще всего это явления, которые бывают и при вакцинации от гриппа: температура и болезненные ощущения в месте инъекции.

Как ни странно, люди старшего возраста переносят вакцину лучше, чем молодые, — заявил он в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что десять человек умерли после введения вакцины Pfizer/BioNTech в Германии. Все умершие — люди пожилого возраста от 79 до 93 лет.

Расследованием случившегося занимаются учёные из Института Пауля Эриха. Но эксперты исходят из того, что связи между смертями и прививкой нет. По её словам, эти данные соответствуют ожидаемому уровню смертности в данной возрастной категории в рамках кампании по вакцинации. У умерших людей были серьёзные заболевания, вакцину им сделали, потому что они находились в группе риска. Интервал между введением препарата и смертью пациентов составил от нескольких часов до четырёх дней.