Попова: ситуация с COVID в России остаётся напряжённой

https://static.news.ru/photo/136a5d86-3883-11eb-b447-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В России ситуация с распространением коронавируса остаётся напряжённой, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ситуация остается напряженной и в значительной степени определяется заболеваемостью в Москве и в Санкт-Петербурге, — приводит её слова ТАСС.

При этом в последние две недели чаще других COVID-19 заражаются работники промышленности, торговли и транспорта, а также госслужащие. По мнению Поповой, это свидетельствует о недостаточном контроле за соблюдением мер по борьбе с COVID в этих сферах.

По словам руководителя Роспотребнадзора, большинство россиян соблюдают введённые меры по борьбе с коронавирусом и носят средства индивидуальной защиты. За время начала пандемии в российских регионах было составлено 30 тысяч протоколов за нарушение масочного режима.

Попова подчеркнула, что сейчас важно как никогда соблюдать правила профилактики коронавируса и контролировать ситуацию на всех уровнях власти.

Глава ведомства отметила, что более 72,5 тыс. жителей России сделали прививку от гриппа.

Ранее NEWS.ru писал, что в России за сутки зафиксировали 28 142 новых случая заражения COVID-19, вылечились 18 850 пациентов.