«Половинчатое решение»: иммунолог о планах ввести выходные из-за COVID-19

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Заболеваемость COVID-19 среди несовершеннолетних в России кратно возросла. У половины из них есть клинические проявления. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, передаёт ТАСС.

По словам министра, больницы испытывают большую нагрузку. Кратно по сравнению с прошлым годом возросла заболеваемость и детей до 18 лет, около половины случаев протекает с клиническими проявлениями, выраженными. Поэтому также...