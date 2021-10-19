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«Половинчатое решение»: иммунолог о планах ввести выходные из-за COVID-19

14:31, 19 октября 2021
«Половинчатое решение»: иммунолог о планах ввести выходные из-за COVID-19 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Врач-инфекционист Николай Малышев назвал в беседе с NEWS.ru «половинчатым решением» предложение вице-премьера Татьяны Голиковой по введению нерабочих дней с 30 октяря по 7 ноября. По его словам, с эпидемиологической точки зрения слудует объявлять более длительные выходные.

В общем определённая предпоссылка для этого есть. <...> Принесёт, если будет более длительные [выходные], это с эпидемиологической точки зрения, а с точки зрения производства — будут определённые трудности. Это половинчатое решение, — заявил Малышев.

По его словам, выходные следовало бы сделать на период инкубационного периода.

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