«Половинчатое решение»: иммунолог о планах ввести выходные из-за COVID-19
Врач-инфекционист Николай Малышев назвал в беседе с NEWS.ru «половинчатым решением» предложение вице-премьера Татьяны Голиковой по введению нерабочих дней с 30 октяря по 7 ноября. По его словам, с эпидемиологической точки зрения слудует объявлять более длительные выходные.
В общем определённая предпоссылка для этого есть. <...> Принесёт, если будет более длительные [выходные], это с эпидемиологической точки зрения, а с точки зрения производства — будут определённые трудности. Это половинчатое решение, — заявил Малышев.
По его словам, выходные следовало бы сделать на период инкубационного периода.