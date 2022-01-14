Полицейский застрелил подозреваемого во время погони в Забайкалье

В Забайкалье сотрудник ГИБДД застрелил мужчину во время погони. Полицейский сделал несколько выстрелов, и один из них стал смертельным. В отношении правоохранителя возбудили уголовное дело, сообщили в региональном главке СК России.

По данным следствия, в ночь на 14 января в городе Балее Забайкальского края сотрудники полиции выявляли управляющих транспортом в состоянии опьянения. Когда водитель одной из автомашин не остановился по требованию сотрудников ГИБДД, полицейские начали преследование.

Остановив машину, мужчина покинул её и попытался скрыться. Полицейский в погоне за мужчиной произвёл не менее четырёх выстрелов, один из которых попал в голову потерпевшего. В результате 34-летний мужчина скончался на месте, — говорится в сообщении.

Сейчас следователи проводят комплекс следственных действий на месте инцидента. В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли гильзы. Назначены судебно-медицинские, баллистическая и другие экспертизы. Проводятся допросы как самого подозреваемого, так и его руководства, коллег. Проведена проверка показаний полицейского на месте происшествия.

Ранее в Волгоградской области инспектору ГИБДД пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить нарушителя. 16-летний подросток за рулём ВАЗ с тонированными стёклами проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться от сотрудников правопорядка. Его не остановили даже пробитые колёса. Во время погони он сбил полицейского, а затем въехал в служебную машину.