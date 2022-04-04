Съел рыбу — заработал рак: как микрочастицы пластика разрушают организм

В середине XX века люди начали активно использовать пластик. Он применялся для изготовления электроприборов, техники, упаковочных материалов. Удобный и лёгкий материал вызывал всеобщий восторг, но радость была недолгой. Учёные забили тревогу — пластик может превратить планету в одну большую помойную яму. Среднее время разложения пластмассовых изделий, созданных по разным технологиям, колеблется от 400 до 700 лет. Полиэтиленовые пакеты, которые повседневно используются людьми, в природе разлагаются от 100 до 200 лет. Частицы вещества попадают в человеческий организм через пищу и воду, отравляя его. NEWS.ru узнал у экспертов, какую угрозу для здоровья несут полимеры.

Российские водоёмы содержат в себе большое количество микрочастиц пластика. Они были обнаружены в рамках экспедиции в 2019 году в Охотском, Баренцевом, Чукотском морях. Частицы вещества присутствуют в водах Ладожского озера, Байкала и многих рек, сообщил NEWS.ru эксперт проекта «Ноль отходов» Гринпис России Дмитрий Нестеров. Больше всего его там, где развито судоходство и большая плотность населения. Он поступает в воду из разлагающихся отходов — автомобильных покрышек, посуды, тары от жидкостей.

Очистные сооружения не улавливают микропластик и пропускают его. Исследования, проведённые в США, показали, что он содержится в 83 пробах водопроводной воды. Эта тенденция актуальна для всех стран. Микрочастицы пластика попадают в водопроводную воду, а также в различные напитки, которые готовят с её использованием. В морской и речной рыбе вещество тоже оказывается. Таким образом пластик попадает в организм человека с пищей.

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За неделю в организм человека в России попадает примерно 5 грамм микропластика, а в год это — 250 грамм. Примерно столько же весят 230 пластиковых трубочек и восемь бутылок из пластика объёмом 0,5 литра, сообщает Нестеров.

Несколько дней назад издание The Guardian сообщило, что в крови человека впервые обнаружили микропластик. Это удалось сделать учёным Амстердамского свободного университета. Оказалось, что его частицы локализуются в иммунных клетках, на внутренней поверхности кровеносных сосудов.

Это новаторское исследование биомониторинга человека продемонстрировало, что пластиковые частицы биодоступны. Они попадают в кровоток человека, — сообщают авторы работы.

В рамках эксперимента исследователи взяли кровь у 22 добровольцев. Чтобы пластик не попал в образцы, учёные использовали стальные иглы для шприцев и стеклянные трубки. В итоге частицы микропластика обнаружили у 80% протестированных.

Эксперимент по поиску частиц пластика в организме начали ещё несколько лет назад. Так, в 2018 году учёные Медицинского университета Вены обнаружили микропластик в человеческих экскрементах. До этого частицы находили в моче и плаценте. Определение его в крови стало новым прорывом.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В исследованных пробах обнаруживались полимеры, которые широко используются в производстве пластмасс. В некоторых образцах крови попадались сразу два или три вида пластика. Это полиэтилентерефталат, полиэтилен и полимеры стирола. Учёные предполагают, что 50% населения мира может иметь микропластик в организме.

Новое исследование вызывает тревогу, ведь это очередное доказательство того, что нет такой части нашего организма, которая не подвергалась бы воздействию пластика. Даже если последствия для здоровья ещё неясны, мы уже точно знаем, что пластик токсичен с момента добычи сырья для производства пластиковых товаров до их утилизации. Пластику нет места в циклической экономике. Дмитрий Нестеров эксперт проекта «Ноль отходов» эксперт проекта «Ноль отходов»

Наличие микропластика в организме возможно. Он попадает в кровь и может накапливаться в органах и тканях, подтвердил NEWS.ru выводы западных учёных гастроэнтеролог, гепатолог клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В. Х. Василенко Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Пётр Ткаченко.

Пластик попадает в организм не из пластиковой, каких-то там бутылок, а из окружающей среды. Например, рыба плавает в воде, оттуда в неё попадает этот микропластик. Там же плавают пластиковые пакеты, какие-то ещё вещи. Человек съедает рыбу, пища переваривается, мясо распадается до аминокислот и всасывается. Во время всасывания эти частички попадают в кровоток. А дальше они могут в каких-то органах накапливаться. Петр Ткаченко гастроэнтеролог, гепатолог клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В. Х. Василенко Первого МГМУ им. И. М. Сеченова гастроэнтеролог, гепатолог клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В. Х. Василенко Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

По словам доктора Ткаченко, чтобы определить воздействие вещества на организм, нужно в течениё длительного времени наблюдать, у скольких у людей с микрочастицами вещества будет новых случаев онкологических или иных заболеваний. И сравнивать с теми людьми, у которых пластика в крови не обнаружено. Теоретически инородное вещество в организме может повышать риск образования опухолевых клеток, ведь оно является токсином.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Пластик попадает в организм человека даже при использовании кулера. Пластиковый стаканчик заполняется горячей водой и выделяет частицы. Они оказываются сначала в желудке, потом в крови, органах и тканях, об этом сообщил NEWS.ru доктор медицинских наук, профессор, академик ЕАЕН, член-корреспондент РАЕН, врач-токсиколог Михаил Кутушов. Полимеры оказывают пагубное воздействие на весь организм. Они провоцируют образование злокачественных опухолей, да и просто снижают иммунитет.

Полимеры могут вызывать мутации в генах, провоцируя онкозаболевания, и просто капилляры забивать. Да и иммунная система устаёт бороться с огромным количеством токсинов. Она не справляется. От этого аутоиммунные заболевания катастрофически быстро растут в мире. Михаил Кутушов доктор медицинских наук, профессор, академик ЕАЕН, член-корреспондент РАЕН, врач-токсиколог доктор медицинских наук, профессор, академик ЕАЕН, член-корреспондент РАЕН, врач-токсиколог

Загрязнённость земного шара токсинами — серьёзная общемировая проблема. Например, в Китае в последние годы распространённость некоторых видов рака выросла более чем в 100 раз. Это связано с тем, что в последние 30 лет там скидывали мусор в реки и почву, а об экологическом благополучии никто не думал, сообщает доктор. Всплеск онкозаболеваний случился в том числе из-за обилия пластика в пище и воде. Для нашей страны эта проблема также актуальна. Мусор кидают прямо под ноги или загрязняют водоёмы.

России необходима доктрина, которая запрещает использовать одноразовый микропластик (он не подлежит переработке). Подобную уже приняли большинство стран Европы. В производстве должен быть использован материал, который используется несколько раз. Но пока российские власти не интересует эта проблема, резюмировал Дмитрий Нестеров.