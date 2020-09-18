Петербургский Роспотребнадзор напомнил о смертельной опасности грибов

https://static.news.ru/photo/294397d4-f991-11ea-9e12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу предупредил жителей города о высокой вероятности отравления грибами, которое в некоторых случаях может привести к летальному исходу.

По данным надзорного ведомства, на конец августа и сентября в РФ приходится пик таких отравлений. Наиболее распространённой причиной является незнание гражданами информации о собираемых ими грибах. Зачастую люди собирают и употребляют в пищу незнакомые им грибы, иногда срезают их в местах, где они накапливают тяжёлые металлы и соли. В Роспотребнадзоре отметили, что даже съедобный гриб может быть отравленным, если был сорван в засушливый период или его обрабатывали химикатами, передаёт газета «Невские Новости».

Ещё одна распространённая причина отравлений — неправильное приготовление грибов. Их нельзя подвергать кулинарной обработке через день и более после сбора, мариновать или солить в оцинкованной и глиняной посуде, хранить в тёплом месте. Также крайне не рекомендуется пробовать грибы во время сбора.

Кроме того, Роспотребнадзор напомнил, что собирать грибы не рекомендуется в вёдра, полиэтиленовые пакеты или мешки, так как из-за этого грибы быстрее портятся или может повредиться их ножка.

Ранее NEWS.ru писал о том, что учёный из Делфтского технического университета в Нидерландах Боб Хендрикс начал производство гробов из мицелия — корневой системы грибов.