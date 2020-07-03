Переболевшим COVID-19 предрекли долгосрочные проблемы со здоровьем

Часть переболевших коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) испытывают проблемы со здоровьем даже спустя несколько месяцев после исцеления, заявил немецкий профессор Гарвардского университета (США) Тобиас Курт. По его словам, ряд пациентов жалуется на состояние лёгких, а некоторые молодые люди из-за перенесённого заболевания не могут заниматься спортом из-за слабости и нарушенного дыхания.
Исследователь добавил, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, пока не изучили достаточно подробно, чтобы учёные уверенно сказали, исчезнут ли связанные с ним осложнения или станут хроническими,
Накануне медики из Великобритании
Вирус уже здесь, и я не думаю, что мы в состоянии ставить перед собой задачу его полного уничтожения, это просто невозможно. Кроме того, не все страны, столкнувшиеся с эпидемией коронавируса, могут позволить себе меры по его сдерживанию, например, путём карантинных мер и тестирования, — считает профессор.
По его словам, с появлением вакцины сдерживать распространение инфекции станет легче, однако риск появления очагов всё равно сохранится. Однако научный советник кабмина Новой Зеландии Майкл Бейкер
ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.
Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство испанской Каталонии ввело дополнительные ограничения по профилактике распространения коронавируса в районе Сегрия (провинция Льейда). По словам главы кабмина автономии Кима Торры, в этой местности с населением в 200 тысяч человек зафиксирован резкий рост числа заражённых коронавирусной инфекцией.
Российские медики за последние сутки в РФ выявили 6632 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны. Из них 1960 человек (29,6%) переносят недуг без клинических симптомов. Всего в стране за всё время пандемии зарегистрировали 674 515 пациентов в 85 субъектах с подтверждённым COVID-19.
Число выявленных случаев заражения COVID-19 на планете к 4 июля превысило 11 млн. В настоящие время известно об 11 031 905 инфицированных. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, жертвами коронавируса стали 523 777 человек, вылечились 5 816 375.
Больше всего людей инфекция поразила в США (2 788 395) и Бразилии (1 539 081). В остальных странах мира число случаев заражения не превышает 1 млн. Согласно сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, Россия по инфицированию COVID-19 находится на третьем месте. Наименьшее количество выявленных заболевших в Папуа — Новой Гвинее (11 случаев при населении около 8 млн человек). Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика.
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