Переболевшим COVID-19 предрекли долгосрочные проблемы со здоровьем

https://static.news.ru/photo/9773f738-bde3-11ea-93fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Часть переболевших коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) испытывают проблемы со здоровьем даже спустя несколько месяцев после исцеления, заявил немецкий профессор Гарвардского университета (США) Тобиас Курт. По его словам, ряд пациентов жалуется на состояние лёгких, а некоторые молодые люди из-за перенесённого заболевания не могут заниматься спортом из-за слабости и нарушенного дыхания.

Исследователь добавил, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, пока не изучили достаточно подробно, чтобы учёные уверенно сказали, исчезнут ли связанные с ним осложнения или станут хроническими, пишет РБК. Он отметил, что недуг может повлиять на работу сразу нескольких внутренних органов человека.

Накануне медики из Великобритании сообщили о долгосрочных проблемах со здоровьем у инфицированных SARS-CoV-2. Например, выздоровевших до конца жизни могут преследовать хроническая усталость, психические расстройства, заболевания нервной системы и фиброз лёгких. Последний может возникнуть у 30% заразившихся. У каждого десятого выявляли острые поражения сердца. Курт подчеркнул, что от коронавируса нового типа вряд ли получиться избавиться в ближайшие годы.

Вирус уже здесь, и я не думаю, что мы в состоянии ставить перед собой задачу его полного уничтожения, это просто невозможно. Кроме того, не все страны, столкнувшиеся с эпидемией коронавируса, могут позволить себе меры по его сдерживанию, например, путём карантинных мер и тестирования, — считает профессор.

По его словам, с появлением вакцины сдерживать распространение инфекции станет легче, однако риск появления очагов всё равно сохранится. Однако научный советник кабмина Новой Зеландии Майкл Бейкер уверен , что ликвидировать все очаги SARS-CoV-2 на своей территории может практически любое государство.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство испанской Каталонии ввело дополнительные ограничения по профилактике распространения коронавируса в районе Сегрия (провинция Льейда). По словам главы кабмина автономии Кима Торры, в этой местности с населением в 200 тысяч человек зафиксирован резкий рост числа заражённых коронавирусной инфекцией.

Российские медики за последние сутки в РФ выявили 6632 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны. Из них 1960 человек (29,6%) переносят недуг без клинических симптомов. Всего в стране за всё время пандемии зарегистрировали 674 515 пациентов в 85 субъектах с подтверждённым COVID-19.

Число выявленных случаев заражения COVID-19 на планете к 4 июля превысило 11 млн. В настоящие время известно об 11 031 905 инфицированных. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, жертвами коронавируса стали 523 777 человек, вылечились 5 816 375.

Больше всего людей инфекция поразила в США (2 788 395) и Бразилии (1 539 081). В остальных странах мира число случаев заражения не превышает 1 млн. Согласно сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, Россия по инфицированию COVID-19 находится на третьем месте. Наименьшее количество выявленных заболевших в Папуа — Новой Гвинее (11 случаев при населении около 8 млн человек). Также в первой десятке стран Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика.