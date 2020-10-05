Бесполезно и опасно: педиатр развенчала «бабушкины» методы лечения простуды

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Далеко не все «бабушкины» методы борьбы с простудой и гриппом эффективны. Более того, некоторым древним советам следовать и вовсе опасно, предупредила член Союза педиатров России Ирина Добрецова.

Одним из самых неэффективных способов укрепления иммунитета, по её словам, является употребление аскорбиновой кислоты. «Вкусная конфетка», которую с наступлением холодов часто дают детям, не может защитить от опасных вирусов.

Научно доказано, что витамин С не предотвращает заболевание. Можно ежедневно есть лимоны и другие цитрусовые, покупать биодобавки или аскорбинку. Однако вероятность того, что человек подхватит вирус, будет такой же, как и у других людей, пояснила медик.

Она добавила, что фрукты и овощи нужно есть, так как они богаты витаминами, но не стоит обнадёживаться, что витамин С спасёт от гриппа.

Ещё один метод профилактики вирусных заболеваний с недоказанной эффективностью — колбочка с чесноком, которую вешают на шею детям. Считается, что чеснок обладает противовирусными свойствами и если постоянно вдыхать его запах, можно защититься от ОРВИ.

Носить чеснок на шее или в кармане — прекрасный способ, если вы хотите отпугнуть ваших коллег и соседей. Это отличная мера социальной дистанции, что особенно актуально во время пандемии коронавируса. Если хотите защититься от гриппа, то просто мойте руки с мылом, не трогайте лицо грязными руками и по возможности избегайте мест с большим скоплением людей, — цитирует Добрецову «Ридус».

Ещё один спорный совет из прошлого — греть ноги в тазике с горячей водой. Для профилактики гриппа и ОРВИ этот метод бесполезный, хотя его и можно использовать во благо, отметила педиатр. Если добавить в тазик с тёплой водой ароматические масла или бомбочку для ванны, а заодно массажные шарики для ног, то можно обеспечить себе хорошую терапию для снятия стресса после рабочего дня.

Ещё одно популярное заблуждение — при простуде дышать над горячей варёной картошкой. Бытует мнение, что такая процедура при насморке, сухом кашле или бронхите разжижает и выводит мокроту. Однако, по словам врача, это не только бесполезный, но и очень опасный совет: так можно заработать ожог слизистых.

Ни в коем случае нельзя делать такую ингаляцию детям. Вместо подобной самодеятельности лучше сходить к врачу, который назначит правильное и безопасное лечение, считает Добрецова.

Ранее NEWS.ru писал, что спрос на противовирусные препараты в сентябре 2020 года вырос на 161% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 30% увеличились продажи бальзама «Звёздочка» и на 52% — сиропов от кашля.