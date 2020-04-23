Здоровье

Патриарх Кирилл прокомментировал смерть протоиерея Агейкина от COVID-19

19:20, 23 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Русская православная церковь (РПЦ) распространила текст соболезнований патриарха Московского Кирилла, который прокомментировал смерть протоиерея Александра Агейкина. Настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове умер от коронавируса.

Агейкин ушёл из жизни 21 апреля после тяжёлой болезни. Ему было 48 лет.

С большой печалью воспринял известие о кончине протоиерея Александра Агейкина. <...> Отец Александр отошёл ко Господу после стремительно развивавшегося недуга, став жертвой коварного морового поветрия, охватившего ныне нашу страну, — отметил патриарх.

Глава РПЦ передал соболезнования семье усопшего и служителям Богоявленского собора. Патриарх добавил, что об Агейкине говорят как «об удивительно чутком и добром человеке».

Как писал NEWS.ru, к 21 апреля COVID-19 обнаружили у 24 клириков Московской епархии и у 18 священников.

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