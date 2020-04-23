Патриарх Кирилл прокомментировал смерть протоиерея Агейкина от COVID-19

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Число обращений с жалобами на бессонницу снизилось после введения ограничений по коронавирусу, режима самоизоляции и перехода миллионов россиян на удалённую работу, сообщил заведующий отделением медицины сна первого МГМУ имени Сеченова Михаил Полуэктов.

По словам учёного-медика, бессонница обычно связана с эмоциональным напряжением. Поскольку нет производственного процесса, нет напряжения. Чаще всего у людей, которые находятся на карантине, развиваются тревожные расстройства. Они тревожатся по поводу...