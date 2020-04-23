Патриарх Кирилл прокомментировал смерть протоиерея Агейкина от COVID-19

https://static.news.ru/photo/004dcb64-857f-11ea-a757-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Русская православная церковь (РПЦ) распространила текст соболезнований патриарха Московского Кирилла, который прокомментировал смерть протоиерея Александра Агейкина. Настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове умер от коронавируса.
Агейкин ушёл из жизни 21 апреля после тяжёлой болезни. Ему было 48 лет.
С большой печалью воспринял известие о кончине протоиерея Александра Агейкина. <...> Отец Александр отошёл ко Господу после стремительно развивавшегося недуга, став жертвой коварного морового поветрия, охватившего ныне нашу страну, — отметил патриарх.
Глава РПЦ передал соболезнования семье усопшего и служителям Богоявленского собора. Патриарх добавил, что об Агейкине говорят как «об удивительно чутком и добром человеке».
Как писал NEWS.ru, к 21 апреля COVID-19 обнаружили у 24 клириков Московской епархии и у 18 священников.