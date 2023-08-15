Гельминтоз — серьезная проблема во всем мире. Яйца и личинки червей-паразитов легко попадают в организм разными путями: через грязные руки, плохо прожаренное мясо или рыбу и даже через укус комара. Мы поговорили с Евгением Морозовым, профессором Института паразитологии Сеченовского университета, и выяснили: почему эхинококк называют биологическим раком человека, как токсоплазма влияет на мозг, чем опасна японская еда и как комар может заразить не только малярией, но и глистом. Также врач-паразитолог рассказал, чем опасны охотничьи трофеи, от каких паразитов может умереть ребенок и как паразиты влияют на действие вакцины.