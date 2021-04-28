Пациенты попросили закупать жизненно необходимые лекарства без аукционов

https://static.news.ru/photo/1fd2a546-f95a-11ea-a940-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Скорректировать механизм закупок препаратов в рамках программы централизованного обеспечения высокозатратных нозологий (ВЗН) предлагает Всероссийский союз пациентов (ВСП). Соответствующее обращение направлено в правительство РФ и Минздрав, пишут «Известия».

ВСП предлагает разрешить Минздраву проводить прямые закупки уникальных лекарственных препаратов без проведения аукционов. Как сообщают в организации, при закупке препаратов конкуренция на торгах отсутствует, поскольку в них участвует лишь один поставщик. Таким образом, аукцион является лишь формальной процедурой, на которую тем не менее уходит большое количество времени.

Она занимает более месяца: 15 дней на подачу заявок, ещё два — на оформление и размещение протокола, 10 рабочих дней на согласование в ФАС России, при этом контракт не может быть заключён ранее 10 дней с даты размещения итогового протокола. А если поставщик по каким-то причинам не подал заявку (опоздал, ошибся), эти сроки удваиваются, — рассказал эксперт ВСП Алексей Фёдоров.

Такая ситуация означает, что пациенты остаются без необходимых препаратов в течение долгого времени.

В Минздраве сообщили о готовности рассмотреть вариант внесения изменений в законодательство, если данная инициатива будет поддержана в правительстве.

Ранее стало известно, что в мире возросла устойчивость к антибиотикам из-за лечения ими COVID. Резистентность к антибактериальным препаратам угрожает человечеству, так как препятствует борьбе с распространением иных инфекций.