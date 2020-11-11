Отоларинголог развеял мифы о лечении горла

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Многочисленные народные методы лечения воспаления горла бесполезны, а зачастую и вредны. Об этом заявил врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Полоскание горла горячим пивом не имеет под собой никакого патогенетического смысла, то есть никакого лечебного эффекта в этом нет. Это примерно такая же глупость, как смазывать гланды керосином, — цитирует его «Ридус».

Зайцев добавил, что также бесполезны и даже опасны народные методы «пропаривания» горла, например, над горячей картошкой. Если поверхность носоглотки воспалена, то паровая ингаляция усилит отёк слизистой. Капать луковым соком на миндалины он также не рекомендовал, поскольку это оставит рубцы.

Однако не все народные средства плохи. Спиртовой компресс усиливает приток крови к слизистой оболочке задней стенки глотки, к миндалинам, к лимфатической системе по челюстным лимфоузлам. Только ставить его нужно в первые два дня болезни или уже в конце заболевания. Так же работают горчичники.

Ранее Александр Мясников рассказал, что для более качественного сна вечером нужно есть бананы, мёд и сыр. По его словам, гормон сна мелатонин вырабатывается благодаря триптофану, содержащемуся в этих продуктах. Он перечислил продукты, которые содержат триптофан. Это бананы, помидоры, мёд, яйца, оливковое масло, миндаль, сыр, вишня и брокколи. При этом Мясников подчеркнул, что использование гаджетов за четыре часа до сна резко снижает выработку гормона сна, писал NEWS.ru.