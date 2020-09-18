Мясников назвал продукты, улучшающие сон

https://static.news.ru/photo/0f79c260-f9c8-11ea-8821-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Главврач московской горбольницы № 71 и телеведущий Александр Мясников рассказал, что для более качественного сна вечером нужно есть бананы, мёд и сыр. По его словам, гормон сна мелатонин вырабатывается благодаря триптофану, содержащемуся в этих продуктах.

Уровень мелатонина достигает пика в полночь. Он может меняться в зависимости от времени года: зимой его уровень выше. Поэтому зимой и осенью хочется больше спать, — цитирует «Вечерняя Москва» Мясникова.

Он перечислил продукты, которые содержат триптофан. Это бананы, помидоры, мёд, яйца, оливковое масло, миндаль, сыр, вишня и брокколи. При этом Мясников подчеркнул, что использование гаджетов за четыре часа до сна резко снижает выработку гормона сна.

Как писал NEWS.ru, врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, какой режим сна нужно соблюдать осенью, чтобы сохранить здоровье. Она объяснила, что осенью световые дни становятся короче, поэтому ложиться спать нужно раньше, в девять-десять часов вечера. Любому человеку следует спать не менее восьми часов, но обязательно ночью. Она подчеркнула, что для здоровья не так важна продолжительность сна, как то, в какое время ложишься спать.