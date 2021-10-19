Отоларинголог рассказал о признаках коронавирусного кашля

Кашель, вызванный коронавирусом, развивается моментально и не приносит облегчения. При этом он остаётся с больным даже после отрицательного ПЦР-теста, рассказал кандидат медицинских наук, отоларинголог Владимир Зайцев изданию «Слово и Дело». По его словам, человек не успевает почувствовать, что заболевает.

При таком кашле есть ощущение, словно в глотке застрял волос, который постоянно раздражает кашлевой центр, человек постоянно, на протяжении всего дня кашляет. Также характерно, что этот кашель не громкий, не лающий, то есть больший дискомфорт он приносит не окружающим, а именно больному, — сообщил Зайцев.

Он добавил, что мокроту откашлять не удаётся, а спазмы бронхов ярко выражены. Если протяжно выдохнуть во время кашля, будет слышен «просвист» из-за суженных бронхов.

Отоларинголог советует использовать противокашлевые средства, которые блокируют раздражение в кашлевом центре, и ингаляции через небулайзер, чтобы расслабить трахею, бронхи и лёгкие.

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