Онкологи рассказали о скрытых признаках рака лёгких

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Онкологические заболевания порой можно предугадать по косвенным признакам. Именно они должны насторожить и стать поводом для визита к врачу, предупредили в британском Фонде Роя Кастла.

Среди признаков вероятного рака лёгких специалисты назвали, например, необъяснимую потерю веса и повторные инфекционные заболевания органов грудной клетки. Впрочем, заметное уменьшение килограммов без увеличения физических нагрузок характерно и для нескольких видов заболевания — злокачественных образований в поджелудочной железе, желудке или пищеводе, сообщает сайт телеканала «360» со ссылкой на Daily Express.

Некоторые люди с раком лёгких могут испытывать трудности при жевании и глотании пищи, у них может снизиться аппетит. Кроме того, поражённые клетки потребляют непропорционально большое количество энергии. Всё вместе это и ведёт к потере веса.

Ещё одним скрытым признаком рака лёгких может являться распухание кончиков пальцев рук. Причина отёка — в снижении количества кислорода в крови. Это состояние также может быть вызвано проблемами с сердцем.

Среди ранних признаков болезни специалисты также назвали отёки лица — в случае распространения рака лёгких на ближайшие лимфатические узлы или при давлении опухоли на верхнюю полую вену.

Важно понимать и то, что боли при такой онкологии могут проявляться не в грудной клетке, а в спине или плечах.

Помимо прочего, классическими признаками рака лёгких являются постоянный кашель, одышка и усталость.

Ранее NEWS.ru писал, что российские специалисты нашли способ диагностировать рак и другие патологии по одной капле крови.