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Онколог назвал несовместимые с авиаперелётами операции пассажиров

08:41, 14 апреля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Существуют операции, после которых не рекомендуется совершать авиаперелёты в течение нескольких месяцев. Об этом рассказал хирург-онколог Иван Карасёв.

В интервью телеканалу «Звезда» Карасёв поведал, что людям, перенёсшим операцию по трансплантации костного мозга, следует воздержаться от перелётов на срок от 2 до 6 месяцев. В противном случае велик риск получить инфекцию, поскольку организм после подобной операции находится в иммуносупрессорном состоянии.

Также не рекомендуется летать при тромбоцитопении, после операции по удалению лимфоузлов и операций, связанный с онкологическим заболеванием молочных желез.

Что касается хирургических операций в целом, то сроки возобновления полётов зависят от сложности операции. При лапороскопических операциях полёты возможны уже через 5–7 дней, а при операциях по поводу новообразований органов зрения должно пройти от двух до шести недель.

Также хирург не советует увлекаться полётами людям с уровнем гемоглобина ниже 80. Велика вероятность, что во время перелёта человек может почувствовать нехватку кислорода или просто удушье.

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