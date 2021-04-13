Онколог назвал несовместимые с авиаперелётами операции пассажиров

Существуют операции, после которых не рекомендуется совершать авиаперелёты в течение нескольких месяцев. Об этом рассказал хирург-онколог Иван Карасёв.
В интервью телеканалу «Звезда» Карасёв
Также не рекомендуется летать при тромбоцитопении, после операции по удалению лимфоузлов и операций, связанный с онкологическим заболеванием молочных желез.
Что касается хирургических операций в целом, то сроки возобновления полётов зависят от сложности операции. При лапороскопических операциях полёты возможны уже через 5–7 дней, а при операциях по поводу новообразований органов зрения должно пройти от двух до шести недель.
Также хирург не советует увлекаться полётами людям с уровнем гемоглобина ниже 80. Велика вероятность, что во время перелёта человек может почувствовать нехватку кислорода или просто удушье.
Ранее, как писал NEWS.ru, учёные из Университета Индианы назвали фрукты, вызывающие рак.