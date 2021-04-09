Учёные назвали фрукты, вызывающие рак

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Чрезмерное употребление некоторых фруктов может привести к развитию рака, выяснили учёные из Университета Индианы.

Проблемы могут возникнуть при чрезмерном потреблении цитрусовых, считают эксперты. По их данным, это может привести к возникновению меланомы, — говорится в статье, опубликованной в British Journal of Dermatology.

Установлено, что ежедневное употребление более двух порций цитрусовых (в особенности апельсинов и апельсинового сока) увеличивает риски человека получить рак кожи на 63%, отмечается в материале.

Причиной негативного эффекта учёные назвали вещество псорален, которое обладает фотосенсибилизирующими и фотокарциногенными свойствами. В группе риска по меланоме находятся люди со светлой кожей, которым эксперты рекомендовали употреблять цитрусовые с особой осторожностью.

Ранее онколог и проктолог Елена Смирнова рассказала, что употребление овощей и фруктов снижает риск появления одного из самых опасных и распространённых видов онкологии — рака толстой кишки. По её словам, эффект достигается благодаря содержанию в такой пище антиоксидантов, магния и пищевых волокон, писал NEWS.ru.