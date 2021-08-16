Онищенко объяснил, как совместить прививки от COVID-19 и гриппа

Традиционная прививочная кампания по гриппу проходит осенью. В этом году она совпадёт с вакцинацией от коронавируса. Как совместить два препарата, рассказал РИА Новости бывший главный государственный санитарный врач РФ, академик РАН Геннадий Онищенко.

У нас наслоились две очень ответственные прививочные кампании. Со следующей недели надо начинать вакцинацию от гриппа и привить не менее 70, а лучше — 80 миллионов человек, — напомнил он.

Особенно сложно провести вакцинацию такого количества народа из-за того, что между прививками от COVID-19 и гриппа должно пройти определённое время.

Две вакцины за раз можно поставить детям только в некоторых ситуациях. На коронавирус это не распространяется, потому что они новые и их свойства пока до конца не изучены.

Такое решение не может быть принято, потому что пока нет никаких объективных результатов исследований на этот счёт, — сказал Онищенко.

Идеальный вариант, считает врач, это привить от гриппа сначала тех, кто уже переболел коронавирусом, и тех, кто завершил полный курс вакцинации против COVID-19 месяц и более назад. Это более 30 млн человек.

Также от гриппа стоит привить школьников — то есть ещё 16 млн человек. Такая тактика позволит закрыть примерно половину программы.

В течение месяца после перенесённой простуды организм может тяжелее перенести прививку против коронавируса. Поэтому делать её не рекомендуют, сообщил ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.